São os bastidores que vocês querem? Tá chegando a hora... pic.twitter.com/LMEyhqlhG1 — Santos FC (@SantosFC) January 15, 2023

Ilè sceso in campo per la prima volta dopo la morte di. Il Peixe ha affrontato, nel campionato paulista, il, i cui giocatori per l'occasione hanno indossato una maglia come quella della Seleçao (gialla con i bordi verdi), con il nome 'Pelé' sul dorso di ogni casacca. La partita è stata vinta 2-1 dai padroni di casa, ma a dare i brividi è stato l'omaggio per O Rei.Prima della gara, sul campo del Vila Belmiro, sono state proiettate immagini della carriera di Pelé, un gioco di luci fino alla collocazione di undi cartapesta per incoronare l'eterno 10.