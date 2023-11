Il mercato di gennaio si avvicina e rispuntano i nomi che avevano caratterizzato l'estate scorsa. Uno di questi è Marcos Leonardo, attaccante del Santos, in procinto di passare alla Roma prima che la trattativa sfumasse. Ma l'interesse per il brasiliano non è di certo scemato.



NUOVI INTERESSI - Secondo O'Globo, sulle sue tracce si è messo ora il Real Madrid. Gli spagnoli avrebbero contatto il Santos per informarsi sulla sua situazione. Oltre alla squadra di Ancelotti, sul 20enne ci sarebbe anche il Newcastle. Dopo averlo trattenuto per il bene della squadra, che rischiava la retrocessione, ora l'ex club di Pelé, detentore del 70% del suo cartellino, si è convinto di cederlo già a gennaio.