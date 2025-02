Santos, Neymar fischiato: risponde e segna un gol olimpico (Video)

Nella notte tra domenica e lunedì ilha visto la, che ha preso parte a tutti e tre i gol degli ospiti, mettendo a segno un gol - quello del momentaneo 2-0 - e servendo due assist , entrambi per Tiquinho autore di una doppietta.- Nel corso del primo tempo, l'ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain tra le altre si è reso protagonista di un battibecco con i sostenitori dei padroni di casa che lo hanno fischiato mentre si stava accingendo a battere un calcio d'angolo.con un traiettoria a rientrare, che ha toccato il secondo palo prima di insaccarsi.

Só falta um vídeo de drone do golaço do Neymar, né? NÃO FALTA MAIS!



JP Drone / @Paulistao pic.twitter.com/e65AVwuA8c — Santos FC (@SantosFC) February 24, 2025

SIMPLESMENTE NEYMAR JR pic.twitter.com/x73dKLC6Wi — Santos FC (@SantosFC) February 24, 2025

, in un totale di sei presenze con il Santos, squadre in cui aveva iniziato la sua carriera e in cui è tornato dopo l'esperienza all'Al Hilal tra il 2023 e gennaio 2025.