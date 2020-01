La Fiorentina cerca un difensore e un centrocampista sul mercato. Per il reparto arretrato si fanno i nomi di Juan Jesus (Roma) e Bonifazi (Torino). In mezzo al campo quelli di Duncan (Sassuolo), Meité (Torino), Amrabat (Verona), Rongier (Marsiglia) e Kondogbia (Valencia). Sempre secondo il Corriere dello Sport, i viola sono interessati anche al giovane norvegese Berge del Genk. In uscita via libera per Saponara dal Genoa al Lecce.