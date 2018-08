Intanto due milioni di euro, poi l'eventuale riscatto, magari da trattare a cifre più basse. La Fiorentina prova a rientrare dell'investimento da quasi nove milioni e mezzo, cocente delusione: l'Empoli sorride, Riccardo Saponara invece si prepara per una nuova avventura. Il trequartista è il colpo last minute della Sampdoria, un'operazione concretizzatasi a causa dello status di esubero che ha ricoperto per tutto il mercato.



La sua avventura, a Firenze, non è mai decollata. Colpa degli infortuni e di una collocazione in campo che esulava dai progetti tecnici di Paulo Sousa e Stefano Pioli. Le due società si sono accordate per un diritto di riscatto futuro fissato a nove milioni. Le condizioni fisiche non gli hanno permesso di farsi spazio, ma la tenuta e la lentezza nelle quali è piombato sono fattori preoccupanti per la carriera. Sperando che la cura Giampaolo possa farlo tornare ai vecchi fasti.