Riccardo Saponara è stato ceduto dalla Fiorentina in prestito oneroso alla Sampdoria con un riscatto fissato a 9 milioni di euro, ma gran parte del suo futuro potrebbe essere legato a doppio filo a quello dell'attuale tecnico Giampaolo, guarda caso in lizza per la sostituzione di Pioli sulla panchina viola nella prossima stagione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.