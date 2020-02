Un giocatore dimenticato, che a Lecce ha trovato la nuova El Dorado. Riccardo Saponara, fantasista classe '91, sembrava essere finito nel dimenticatoio dopo la scelta estiva di passare dalla parte rossoblù di Genova, ancora in prestito dalla Fiorentina. Poche presenze (4) e troppi problemi fisici gli hanno impedito di essere protagonista sul campo: a gennaio la svolta, "Ricky" saluta la Lanterna e approda al Lecce, che a luglio già si era proposto per accoglierlo dopo l'esperienza alla Sampdoria.



PARTENZA SUPER - Tempo di smaltire le ultime scorie e il 28enne di Forlì conquista il nuovo mister, da trequartista, come ai (bei) tempi di Empoli. Titolare col Torino, lascia subito il segno. Minuto 11: assist per Deiola. Minuto 64: assist per Falco. 4-0 finale, il Lecce non vinceva in Serie A al Via del Mare dal 2012 (4-2 contro la Roma). Coincidenze? Forse. O forse no, perché la domenica successiva i giallorossi fanno visita al San Paolo e lo espugnano: l'ex Milan è ancora tra i migliori.



UN ACQUISTO SCONSIGLIATO - Fabio Liverani lo ha fortemente desiderato, ignorando tutti quelli che avevano sconsigliato il suo ingaggio: "Avrò parlato di lui con 25 persone e 24 mi hanno detto di lasciar perdere. Non li ho ascoltati…", ha detto il tecnico a Sky Sport dopo la trasferta di Napoli. Purtroppo per i giallorossi, la formula del trasferimento (prestito senza diritto di riscatto) al momento non permette progetti a lungo termine, con il ritorno a Firenze già prenotato a fine stagione. A meno che il Lecce non bussi ancora alla porta di Commisso...