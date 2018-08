Il primo contatto tra il mondo Sampdoria e il nuovo trequartista blucerchiato Riccardo Saponara è andato in scena questa mattina, presso il Laboratorio Albaro. L'ex calciatore di Milan, Empoli e Fiorentina si è sottoposto insieme a Lorenzo Tonelli ai consueti controlli di routine. Le visite saranno molto importanti specialmente per il classe 1991, reduce da una stagione caratterizzata da alcuni problemi fisici. Un campionato che il giocatore nato a Forlì spera di essersi lasciato alle spalle.



Saponara ha anche rilasciato le sue prime parole da nuovo numero 5 della Sampdoria: "Sono pronto, come no. E' una bella opportunità e vedrò di coglierla al meglio" ha detto il calciatore all'ingresso della clinica, come riporta Sampdorianews.net. "Giampaolo? Ci conosciamo, abbiamo vissuto tanti momenti insieme - conclude Saponara - e ora avrò modo di parlargli".