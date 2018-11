L'esperienza non esaltante con la Fiorentina è ormai alle spalle: Riccardo Saponara, acquisto 'last minute' della Sampdoria, si è da subito calato nella realtà blucerchiata, e con l'avvio del campionato aveva subito convinto mostrando una condizione eccellente, almeno sino all'infortunio patito durante il primo tempo di Samp-Napoli. Saponara poi è tornato contro il Sassuolo, e a Milano ha offerto una prestazione eccellente, condita da un gol e un assist.



E dire che la Samp stava per farselo scappare. Le ultime ore di mercato erano state molto movimentate per il trequartista ex Empoli: "Fu una giornata davvero convulsa, me la ricordo bene" ha raccontato recentemente a TuttoSport lo stesso Saponara. "Intorno all’ora di pranzo parlai al telefono col tecnico Marco Giampaolo, sembrava che oramai fosse quasi tutto fatto. Poi ad un certo punto sembrava che la Sampdoria avesse chiuso per Zaza. Sinceramente ero un po’ preoccupato. Poi hanno cambiato strategia e mi sono trasferito qui".



Adesso nel suo presente c'è la Sampdoria, e perchè no, anche nel suo futuro. Molto però passerà anche dalla volontà della Fiorentina, che ancora detiene in cartellino del giocatore: "A Genova a lungo? Voglio giocare nella Sampdoria, poi dipenderà anche dalla Fiorentina" commenta l'ex Milan. "Per me questa è un’occasione molto importante"·