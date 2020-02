Tifosa della Juventus ed ex-volto di Juve Channel, Sara Brusco è la nuova sorpresa di Sky Sport dove insieme a Marco Cattaneo conduce ​Sky Sport Quiz Reward, il primo quiz interamente dedicato allo sport. In passato la bellissima torinese ha partecipato a Miss Italia, ha sostituito Diletta Leotta nel meteo a Sky Tg 24, ma intervistata dalla Gazzetta dello Sport, ha svelato il suo sogno di oggi.



IL QUIZ - "Mi​ piace tantissimo. C’è gente preparata. Io affianco Marco che è il vero esperto. Ma è un passo importante nella mia professione. Lo sport lo seguo. La domenica le partite si guardano. Ammiro Gigi Buffon. Rappresenta l’eccellenza per la professionalità che ha e l’umiltà che dimostra da sempre. Lo vorrei protagonista del quiz. La campionessa? Federica Pellegrini. Ho praticato il nuoto. Grandissima. Vorrei conoscerla".



DILETTA E IL SOGNO - "La stimo molto. È intelligente, bella e simpatica. Io lavoravo a My Way Autostrade per l’Italia, quando mi chiamò sara Varetto. La gavetta l’ho fatta, mi faccio un mazzo così. Il sogno era quello: conduttrice o attrice. L’attrice ho cominciata a farla con gli spot, ma ora la strada è quella della conduzione".



E noi vi mostriamo le sue bellissime Foto nella nostra gallery.