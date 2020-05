La carriera lavorativa di Sara Croce prosegue a gonfie vele. Da Miss Italia al ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin al passaggio, sempre con Bonolis al ruolo di Bonas di Avanti un altro che è ripartito dopo la quarantena per il coronavirus. È però fuori dal campo degli studi Mediaset che la bellissima modella sta facendo discutere, prima con una recente intervista piccante e poi con dei rumors sulla sua vita sentimentale.



Fu lei a dichiarare, infatti, di essere stata contattata da Cristiano Ronaldo e da altri calciatori e di avergli dato il due di picche, e si narra che fu per un like galeotto lasciato da Andrea Damante sotto una sua foto che scoppiò una furiosa litigata con Giulia De Lellis.



Oggi però il gossip più vivo che la vede coinvolta riguarda proprio la pandemia e la quarantena passata spesso e volentieri con Giancarlo Commare, l'attore che interpreta il ruolo di Edoardo nella fortunatissima serie tv Skam Italia. Love story in corso? Per ora ecco la bellezza di Sara nella foto che vi mostriamo nella nostra gallery.