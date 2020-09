Confermatissima nel ruolo di Bonas nel programma Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis sulle reti Mediaset, Sara Croce sembra aver finalmente trovato l'amore. Dopo il no A Cristiano Ronaldo, reso pubblico dalla bellissima modella nei mesi scorsi e i filrt presunti e/o confermato con Andrea Damante ed Edoardo di Skam Italia, oggi la splendida Sara ha un nuovo compagno.



Si tratta di un calciatore che di ruolo fa il portiere ed è un ex-Juventus. Gianmarco Fiory, oggi tesserato per il Gozzano Calcio in Serie D, è infatti cresciuto nel settore giovanile bianconero per poi proseguire la carriera fra Serie C, B e D. Oggi i due fanno coppia fissa e anche sui social, dove Sara è seguitissima, fra una foto in costume e l'altra è spuntato anche lui.



Ecco le foto della bellissima Sara nella nostra gallery