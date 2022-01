La bellissima Sara Croce ha letteralmente lasciato tutti senza fiato nell'ultima puntata di Avanti un Altro, il programma Mediaset di Paolo Bonolis in cui interpreta il ruolo della "Bonas". La splendida modella, che in passato ha raccontato di aver dato il 2 di picche a Cristiano Ronaldo, che frequenta i nostri stadi (era a Bergamo per Atalanta-Inter ad esempio) e che è fidanzata con Gianmarco Fiory portiere cresciuto nel settore giovanile della Juve e oggi in Serie D al Ligorna, si è mostrata con un bodi di pizzo ricamato fra trasparenze e una scollatura vertiginosa. Ecco le foto dell'apparizione e che vi mostriamo nella nostra gallery.