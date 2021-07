L'estate 2021 di Sara Croce è inarrestabile, proprio come lei ​prima Madre Natura di “Ciao Darwin”, poi Bonas di “Avanti un altro” quindi storica ex di calciatori e attuale fidanzata del portiere ex Bari e oggi svincolato ​Gianmarco Fiory. Bellissima e biondissima Sara si sta dividendo fra sfilate in intimo e una collezione di costumi lanciata in collaborazione con l'amica ​​Camilla Caimi che vi mostriamo nella nostra gallery.



In mezzo però tanti messaggi per i propri fan fra cui anche alcuni a tema sociale. In particolare Sara nelle ultime stories ha voluto puntare l'attenzione su un problema legato al peso delle ragazze. E no, lei di problemi di abbondanza non ne ha mai avuti, semmai il contrario, ma anche quelli possono fare male.



Postando un commento che le diceva: "Sei troppo magra, sembri un legno", Sara ha così risposto: "Questa è una cosa per cui combatto dai tempi delle medie, ma sapete che dire a qualcuno "sei troppo magro" è la STESSA cosa che dira ad un latro "sei grasso"? NON fa piacere".