Sia Chelsea che Manchester United vogliono puntellare l'attacco con uno o due colpi mirati. Secondo il Daily Mail, i due club inglesi starebbero puntando uno degli attaccanti più in forma in Europa: con 8 gol in 11 presenze in Ligue1 Moussa Dembele sta facendo grandi cose a Lione e maggiori club europei fiutano l'affare. Il problema per i Blues, casomai, sarà capire se il loro ricorso al tribunale arbitrale per lo sport verrà accolto per poter usufruire del mercato invernale.