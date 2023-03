Si chiama Sara Duque e si auto definisce una Football Language Coach. Ovvero? Una professoressa di lingue per i calciatori che aiuta nell'imparare a comunicare in lingue lontane dalla propria in maniera fluente. Ex-avvocato, bellissima (è stata anche fra le candidate a Miss Portogallo), esperta in 6 lingue, ha avuto come clienti numerossissimi calciatori, soprattutto di Premier League come l'ex-Juve e oggi al Liverpool Arthur, il difensore del Man United Tuanzebe e ultimo ma non ultimo il centravanti del Manchester City e della nazionale Argentina Campione del Mondo, Julian Alvarez. La conoscevate? In Premier League è praticamente una star, eccola nella nostra gallery.