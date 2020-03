Il Milan darà presto il via all'ennesima rivoluzione dirigenziale. L'addio sempre più prossimo all'ufficialità di Zvone Boban e la scelta che farà Paolo Maldini, destinato anche in caso di permanenza a un ruolo marginale, sono le basi da cui Ivan Gazids farà partire il nuovo corso della società rossonera, sempre meno 'milanista' e sempre più manageriale. Sarà, forse per la prima volta da quando è arrivato a Milano, il Milan di Gazidis, organizzato su ferrei principi e portato avanti da collaboratori fidati.



ALMSTADT - Il più importante sarà Hendrick Almstadt, tedesco di origini, che Gazidis ha portato a Milano lo scorso gennaio per affiancarlo nella gestione manageriale della società. È lui il vero braccio destro del dirigente sudafricano. Il suo è un curriculum strettamente finanziario sia per il percorso di studi che per il lavoro svolto all'Arsenal e da qui, secondo Tuttosport, si dovrà partire anche per la costruzione del Milan del futuro.



GIOVANI E EQUILIBRIO ECONOMICO - Il piano, che Almstadt già provò a portare nella sua esperienza all'Aston Villa, è quello di formare, creare e far crescere, giovani "fatti in casa", da aggiungere all'innesto di giocatori di talento al fine di sviluppare un progetto economicamente in equilibrio. Insomma, rosa giovane, nessuno sforzo economico che non sia sostenibile dal bilancio e tanto, tantissimo spazio alle idee di mercato che porterà il capo-scout Geoffrey Moncada. Sarà lui, insieme ad Almstadt per la parte economica e a Ralf Rangnick (sempre più vicino al ruolo di allenatore-manager) per la parte tecnica, a decidere chi sarà "da Milan" per il presente e per il futuro.