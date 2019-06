Parte oggi, giovedì 20 giugno, la campagna abbonamenti del Milan. Dalle 10, infatti, è aperta la fase di prelazione, dedicata ai tifosi già in possesso di abbonamento la scorsa stagione. Fino al 30 giugno, dunque, i tifosi potranno confermare il proprio posto o acquistare un nuovo abbonamento. Dal 1 luglio, invece, al via la vendita libera, dedicata a tutti gli altri tifosi. Il motto scelto dal club di Via Aldo Rossi è 'perchè sarà tifiamo', una perfetta parodia del singolo dei Ricchi e Poveri, utilizzato come coro anche dalla Curva Sud. L'obiettivo è sfondare quota 30 mila tessere come accaduto nei due anni precedenti.