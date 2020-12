Si chiama Sara Riccardi ed è una delle ragazze più seguite su Instagram nel nostro paese. In 6 anni ha visto il suo profilo volare fino a quota 16mila follower e non smette di crescere. Merito di un fisico da urlo e due occhi color ghiaccio che ammaliano e, soprattutto della capacità di mantenersi in perfetta forma. Adora viaggiare e al suo fianco c'è il compagno William Nava, che di mestiere fa il personal trainer, ma anche l'allenatore di giovani calciatori seguendo anche alcuni figli di tesserati dell'Inter come Handanovic e Borja Valero. Ecco le foto più belle di Sara nella nostra gallery, siamo sicuri vi colpirà.