Dopo il gol in nazionale Under 21 e l'esordio in campionato con la maglia del Torino nell'ultima giornata di Serie A contro l'Udinese prosegue il magic momento di Vittorio Parigini. Attraverso una stories di Instagram l'attaccante italiano ha anche confermato di aver trovato l'amore.



Lei, un diavolo per ogni riccio, è la bellissima Sara Affi Fella, ex protagonista del programma tv Temptation Island e di Uomini e Donne. Proprio la scelta di Sara al termine del suo trono, di non dormire nello stesso letto di Luigi Mastroianni, il corteggiatore scelto, ha scatenato l'opinionista Karina Cascella che su instagram ha ribadito: "Lo conosceva prima della scelta, è tutta pubblicità. Ecco perchè non ha voluto dormire con Luigi".