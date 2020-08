Sara Underwood sta riscuotendo sempre più successo sui social network con un profilo instagram che vanta oltre 9 milioni di follower. La sua ricetta è semplice e l'ha spiegata lei stessa: "In quasi tutti i post mostro il seno, e lo faccio per voi".



Ex attrice e oggi modella, Sara ha recitato in diversi film, tra cui Epic Movie, La coniglietta di casa e Miss Marzo. Adora gli sport e l'avventura e nel 2014 è stata una "cover girl" di una nota campagna di "figurine" organizzata per il Mondiale di calcio in Brasile. Tutto era collegato alla sua collaborazione con il famosissmo marchio Playboy, di cui è stata Playmate of the Month (luglio 2006) e Playmate of the Year (giugno 2007). Oltre ad essere stata una giocatrice di poker professionista, ha dato scandalo in passato proprio per un video pubblicato con Playboy in cui pratica yoga completamente nuda.



Oggi si professa vegana e insieme al compagno costruisce abitazioni artigianali immerse nella natura. Ma a far successo sono, come sempre i suoi scatti più hot e noi ve li mostriamo nella nostra gallery.