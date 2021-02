C'è una modella americana che ha fatto la storia di una delle più celebri riviste sexy degli USA. Si chiama Sarah Rose McDaniel ha 25 anni ed ha segnato una pagina importantissima per la rivista Playboy dato che è riuscita a finire in copertina senza mai aver scattato foto di nudo completo.



Un dato a cui ha poi rimediato più avanti nel corso della sua giovanissima carriera in cui ha sfruttato il suo fisico modellato dalla palestra, dal nuoto e dagli sport acquatici che adora, per passerelle, sfilate, apparizioni in videoclip e non solo.



La sua particolarità? Oltre a un fisico impressionante, sono gli occhi di due colori diversi, uno blu e uno marrone, che l'hanno resa celebre. Ecco le sue foto nella nostra gallery.