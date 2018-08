Sarajevo-Atalanta 0-8 (primo tempo 0-5)



Marcatori: 4' Palomino, 15' Gomez, 18' Masiello, 28' Gomez, 39' Palomino, 51' Barrow, 70' Barrow, 87' Barrow



Atalanta (3-4-3): Berisha; Toloi (75' Castagne), Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler (81' Valzania), de Roon (55' Zapata), Pessina, Gosens; Barrow, Gomez. All. Gasperini.



Sarajevo (4-2-3-1): Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Dupovac, Rahmanovic (75' Stanojevic); Sisic (83' Tatar), Velkoski, Halilovic; Ahmetovic (68' Handzic). All. Musemic.



Arbitro: Stuart Attwell, Inghilterra (Edward Smart, Daniel Richard Cook; Kevin Friend)



Ammoniti: 2' Toloi (A), 37' Hebibovic (S), 43' Adukor (S)



Espulsi: -



Note: serata umida e calda, terreno di gioco in buone condizioni. Presenti circa 400 tifosi atalantini. Stasera l'Atalanta stabilisce il record di reti segnate in campo europeo, in una sola partita.



Recupero: 2', 1'