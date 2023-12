L'allenatore della, Maurizioha parlato a Dazn nel post partita della sfida persa 2-0 contro"La partita è stata buona fino al secondo gol. Fino ai primi 20 minuti del secondo tempo non abbiamo fatto entrare l'Inter in area. Purtroppo abbiamo giocato alla pari per 65 minuti con un avversario forte e abbiamo pagato 1 errore e mezzo""Il pubblico ci fischia per errori passati non le partita di stasera. Quella di stasera è una buona base da cui ripartire"."Che io la palla la gioco dove vedo, non dove mi indicano quindi l'errore è di Marusic""Io quando sento queste analisi tattiche mi vien da ridere. Il Barcellona ha vinto 10 anni giocando allo stesso modo. Il Napoli ha fatto anni con Insigne per Callejon. La verità è che giochiamo tanto e creiamo le 3-4 situazioni che fatichiamo a trasformare in gol. L'anno scorso eravamo primi in questo fattore, quest'anno siamo 16esimi. La cattiveria in area di rigore manca, il palleggio stiamo migliorando. La catena di destra bene, a sinistra possiamo migliorare. Poi dobbiamo migliorare in area di rigore e stasera per 3 volte abbiamo calciato in maniera indegna da fuori"."Quello che ci manca sono i gol dei nostri attaccanti. I palloni che giochiamo in area sono gli stessi, 40,3 a 40,2 rispetto all'anno scorso. Le conclusioni sono più o meno le stesse. Probabilmente non abbiamo mai avuto gli attaccanti in condizione. Zaccagni ha avuto infortuni, Ciro con tante problematiche, Felipe Anderson è finalmente in crescita"."La nostra reale dimensione è una via di mezzo rispetto a quanto fatto l'anno scorso e quanto stiam facendo quest'anno. L'unico lucido l'anno scorso son stato io che ho detto quello che pensavo. Siamo stati bravi l'anno scorso a sfruttare determinate situazioni e arrivare secondi".