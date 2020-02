Una cena a Torino per analizzare a stretto giro di posta il brutto ko di Verona e il complicato momento che sta attraversando la Juventus, alla terza sconfitta nelle ultime 4 trasferte. Maurizio Sarri, a tavola a "Il Bastimento" col presidente bianconero Andrea Agnelli e il responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici, come riferisce La Stampa.



NUMERI INQUIETANTI - E' stata l'occasione per fare quadrato e parlare in maniera completa delle difficoltà che l'ex allenatore di Napoli e Chelsea sta attraversando nell'imporre il suo calcio. La Juve ha 9 punti in meno della passata gestione, ha realizzato meno gol e ne ha incassati di più. A tal proposito, il dato più inquietante è quello relativo ai 18 gol (su 23) subiti quando la squadra si trovava in vantaggio, mostrando una certa incapacità a gestire le partite.



E ALLEGRI... - E l'ombra di Allegri inizia ad allungarsi pericolosamente sulla figura di Sarri, con i continui raffronti con la precedente gestione e i rumors sulla volontà di parte dello spogliatoio di tornare a lavorare con l'allenatore livornese. Alla Juve odierna serve una svolta immediata, a partire dalla sfida di Coppa Italia di giovedì sera contro il Milan.