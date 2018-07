Il debutto ufficiale nel calcio inglese è in programma il 5 agosto, quando il Chelsea affronterà il Manchester City per il Community Shield. È allora che Maurizio Sarri, neo allenatore dei Blues, avrà l’occasione di conquistare il suo primo trofeo d’oltremanica, una caccia già partita sulle lavagne dei bookmaker inglesi. I quotisti britannici sono fiduciosi sul primo anno a Londra dell’ex tecnico del Napoli, vista la quota a 2,10 per la conquista di almeno un trofeo. Più nel dettaglio, il colpo nel Community Shield si gioca a 2,50 (i Citizens sono però favoriti a 1,90). Saranno innanzitutto le “domestic cup” il primo obiettivo di Sarri: la vittoria del Chelsea in coppa di lega si gioca a 8,25, alle spalle di City (5,75) e Manchester United (7,25). Le chance dei Blues in Fa Cup sono invece a 8,00, ancora una volta alle spalle dei Citizens (5,50) e dei Red Devils (7,00). Più in salita il cammino in campionato (qui la quota è a 12,00), dove oltre alla concorrenza di Guardiola (a 1,60) e Mourinho (7,50) si aggiunge quella del Liverpool, dato a 5,50. Infine, l’Europa League, dove al momento Sarri è la scelta numero uno: il primo trionfo europeo dell’allenatore italiano si gioca a 8,00, davanti ad Arsenal (10,00) e Siviglia (17,00).