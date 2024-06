Sarri al vetriolo: "Deluso da chi non mi ha cercato. Potevano almeno ascoltarmi 15 minuti"

Getty Images

L'ex tecnico della Lazio, ma anche del Napoli, Maurizioha parlato a Sky, non nascondendo una certa amarezza per la mancanza di chiamate per quel che riguarda la prossima stagione nel campionato di Serie A. Il tecnico, che ha lasciato la Lazio in primavera dopo la sconfitta contro l'Udinese in casa, ha rifiutato la corte dei greci del Panathinaikos e adesso è ancora libero."Non vi nascondo che un paio di società che non mi hanno cercato mi hanno fatto rimanere un po' deluso, secondo me un paio di situazioni... Non dico che mi dovevano prendere perché quelle sono scelte che deve fare una società. Però almeno ascoltarmi un quarto d'ora penso fosse dovuto... E' un qualcosa su cui non posso influire, o meglio posso influire se riesco a capire il perché".

"Non faccio nomi, ma sono due realtà che secondo me erano adatte a me..." Sarri allude sicuramente alla, alla quale si era offerto la sera prima della finale di Conference League parlando proprio della voglia di andare a suonare il campanello al Viola Park; i viola, però hanno scelto Palladino. La seconda squadra può essere il, che sta per annunciare Fonseca, oppure il, che invece è andato su Italiano."Avranno da fare un percorso con uno stravolgimento del modo di giocare. La fortuna è che Conte è molto veloce in queste situazioni a far passare la propria mentalità e il proprio modo di giocare. Quindi non li vedo fuori dalle prime tre... Se mi manca un po' Napoli? Molto".