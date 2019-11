La grandezza di Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juve, si è percepita nel solco della tradizione. Come scrive il Corriere dello Sport: "In campionato conta portare a casa il successo e Sarri, curiosamente ma non troppo, ha vinto 8 partite su 10 con un gol di scarto. Si è messo nella scia di Capello, uno dei suoi più illustri predecessori sulla panchina della Signora. Chi lo avrebbe mai immaginato? Sono considerati agli antipodi, invece la Juve è stata capace di avvicinarli sotto il profilo dei risultati". ​Da inizio della stagione Sarri ha vinto 10 partite su 13, il 77%, con tre pareggi. Meglio di Sarri, alla prima stagione, hanno fatto solo Fabio Capello nel 2004/05 e Jesse Carver nel 1949/50 con l’85% di successo.