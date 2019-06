Secondo Tuttosport: "Con l'arrivo di Sarri in bianconero c'è il forte timore che l'ex tecnico partenopeo possa mettere nella lista di mercato due azzurri che conoscono a memoria la sua fase difensiva: Hysaj e Koulibaly. E’ forte il timore che il K2 possa lasciare Napoli ed è alimentato dal particolare che De Laurentiis abbia trovato l’accordo con Mino Raiola per il suo assistito Kostas Manolas. Un investimento troppo elevato se immaginato solo per sostituire Albiol, in partenza verso Villarreal, club pronto a pagare una clausola variabile da 4 a 6 milioni. E’ uno da scenario da circa 130 milioni di euro, soldi che la Juventus verserebbe per Koulibaly (non c’è clausola rescissoria) con Fali Ramadani regista dell’operazione.

L’agente di Koulibaly aveva favorito il rinnovo di contratto a settembre scorso e a cifre favorevoli al Napoli, ma con la promessa di concedere il via libera al suo assistito di fronte ad offerte clamorose".