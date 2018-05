Importante ricostruzione de Il Mattino che riporta alcune parole di Maurizio Sarri dopo l'arrivo di Ancelotti: "Non meritavo di venire liquidato così guardando la tv, in tre anni ho mandato giù qualsiasi cosa", confida agli amici del parco di Varcaturo mentre sistema alcuni pacchi in auto per la partenza. E' deluso anche dal comportamento di alcuni suoi collaboratori di cui avrebbe chiesto l'allontanamento.



Non dice chi sono, ma è facile capirlo .Giura che nei due giorni di pseudotrattativa col presidente per il rinnovo non sono mai volate parole 'simpatiche'. Agli amici ha sussurato testuali parole:"Ho capito tutto domenica sera...', a testimonianza del fatto che la volontà di trattenerlo veramente non c'è stata.

Il timore di Sarri è che adesso De Laurentiis possa mettersi a dispetto e liberarlo soltanto dopo il 1 luglio, quando il puzzle delle panchine d'Europa sarà già completo. Una vendetta tremenda.