C’è chi dice no. In questo caso sarebbe Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che secondo l’edizione odierna de La Repubblica avrebbe bocciato un nome proposto sul mercato dal ds Fabio Paratici. Come racconta il quotidiano, infatti, tra i giocatori messi nel mirino dalla dirigenza c’è certamente Federico Chiesa, ala della Fiorentina che costa caro (oltre 60 milioni) e da tempo graditissimo alla Juventus sul piano dirigenziale. Ma Sarri non è d’accordo.



La Repubblica infatti assicura che l’allenatore boccia questa candidatura, non è convinto di Chiesa perché poco adatto alla sua tipologia di calcio con criteri differenti dallo stile di gioco di Federico.