Maurizio Sarri è stupito da Juan Cuadrado. L'allenatore della Juve ha elogiato il colombiano dopo il Torino: "A me sinceramente Cuadrado mi ha sorpreso non tanto per le qualità che conoscevamo tutti ma per l'applicazione e la disponibilità a giocare sulla linea difensiva. Ha una concentrazione in allenamento fuori dal normale e quindi è diventato un difensore di buon livello mantenendo le sue notevoli qualità fisica e tecniche nella fase offensiva. Poi in questo momento sta giocando con due giocatori davanti che stanno facendo bene come Bernardeschi e Douglas, che entra e trova sempre il modo di scombinare le partite e chiudercele. Da quella parte stiamo facendo bene, è una zona di campo fondamentale".