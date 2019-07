La Juventus ha chiuso oggi la prima uscita stagionale, con qualche ferita da curare al più presto e la sicurezza che, se segue la rotta del secondo tempo, potrà far divertire. Merito anche d Maurizio Sarri che, per il debutto in bianconero, non ha risparmiato le vecchie abitudini, indossando la tanto amata tuta. Come lui, anche il rivale Pochettino ha scelto di mettersi comodo: d'altronde, c'era da sudare.