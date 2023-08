Laè sempre stata Immobile, nel senso che da quando c'è l'attaccante ex Torino è sempre stata trascinata dal bomber di Torre Annunziata, ma adesso, dopo due sconfitte nelle prime due partite di campionato,, ferma sul fondo della classifica conLa prima vittoria di Alberto Gilardino da allenatore in A è conquistata assieme ad uno scalpo importantissimo, e ora la pressione, nonostante 70 minuti di assedio alla porta di Martinez, è tutta su Sarri. "Tirate fuori le palle", hanno intimato i sostenitori biancocelesti alla fine della partita.L'amico statistico del tecnico toscano gli ha confermato chematurati entrambi in maniera strana seguendo però due strade differenti. In Puglia una rimonta arrivata in pochi minuti nel finale dopo una traversa di Immobile, stasera una gara maledetta segnata da un altro legno del numero 17 a culmine di più di un'ora negli ultimi 30 metri avversari. C'è della sfortuna,secondo la quale se una cosa può andar male allora lo farà; ma non c'è tempo per leccarsi le ferite, perché oraLe lamentele sulla durata del mercato, queste condivise dalla maggior parte dei colleghi, hanno fatto seguito alle. Non è semplice sostituire("Ha fatto altre scelte, è inutile continuare a pensarci"), ma l'andamento delle trattative ha scoperchiato tutte le. Una babele che sembra essersi trasferita anche nella rosa, che. L'ultimo colpo, dopoche farà il secondo portiere etornato a Roma dopo sei mesi di prestito nella scorsa stagione, dovrebbe esseredal Marsiglia. E come se tutto questo non bastasse, nel pre e nel post partita di stasera sono arrivate parole che suonano come un mettere le mani avanti.- "Mi aspetto un atteggiamento diverso. I segnali in allenamento ci dicono che abbiamo fatto leggermente meglio, abbiamo tantissimi problemi in questo momento ma qualcosa di meglio abbiamo fatto.. Qualcuno sta meglio fisicamente e con tempi di inserimento che non prevedo brevissimi. Abbiamo tanti piccoli problemi da mettere a posto, ma se continuiamo così ci riusciremo presto".ad ora è rimasto, ma ancora non ha rinnovato, se ne parla dopo la chiusura della sessione estiva, Isaksen, Castellanos e Pellegrini hanno all'attivo due subentri,, L'unico che gioca, ma è ancora indietro di condizione, è Kamada, che però ha caratteristiche molto diverse rispetto a Milinkovic-Savic. "E' come un giocatore al 25 di luglio", ha ammesso il tecnico di Figline, alludendo al fatto che il giapponese ha passato più di un mese da svincolato.