Altri aggiornamenti sulla situazione di Maurizio Sarri da Sportitalia. La risoluzione del contratto di Sarri col Napoli sarà firmata dal presidente De Laurentiis e subito dopo l’allenatore volerà a Londra per la nuova avventura con il Chelsea. Gli avvocati hanno ormai completato il lavoro, manca il nero su bianco del presidente del Napoli. Un aereo privato attende Sarri, dalle 18 in poi, per il decollo verso Londra.