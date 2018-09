L'allenatore del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia del match di campionato contro il Cardiff City: "In questo momento credo che il campionato sarà una corsa a due, tra Manchester City e Liverpool. Noi dobbiamo ancora compiere un salto di qualità. Soprattutto nella fase difensiva dobbiamo migliorare perché non siamo ancora abbastanza solidi".



L'ex tecnico del Napoli ha poi scherzato sul suo vizio del fumo, rispondendo all'allenatore avversario Warnock, che ha parlato del suo avvento in Premier come una "boccata d'ossigeno": "Di tabacco, piuttosto. Per 20 anni mio padre mi ha chiesto di smettere, ma non ci sono mai riuscito. E in questo momento non potrei mai riuscirci".