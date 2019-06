Maurizio Sarri vuole Pepe Reina. Come scrive Bola.net, il tecnico della Juventus ha richiesto esplicitamente l'acquisto del portiere del Milan, in scadenza nel 2021 coi rossoneri. Stando a quanto riportato dai media italiani, tuttavia, il giocatore starebbe cercando una possibilità da primo portiere, anche per questo starebbe valutando altre offerte, soprattutto dall'estero. Che possa essere dettata, l'eventuale scelta, anche dalle pressioni dei napoletani? Chissà. Intanto, Reina ha chiarito la sua priorità: vuole giocare. E sa bene che alla Juve c'è un portiere intoccabile come Tek Szczesny, che ha già ampiamente dimostrato di essere all'altezza di questa squadra.