"Ci manca ancora un giocatore". Maurizio Sarri fa così il punto sul mercato del Chelsea a poche ore dall'affascinante sfida con il Manchester City di domenica, valida per il Community Shield. A pochi giorni, soprattutto, dalla chiusura del mercato per la Premier League: deadline fissata per il 9 di agosto, da lunedì i Blues daranno l'accelerata decisiva per regalare al tecnico l'ultimo tassello, un altro centrocampista per rinforzare il reparto (dopo l'arrivo di Jorginho) e i nomi in cima alla lista sono essenzialmente due.



TRA RAMSEY E VECINO - Aaron Ramsey e Matias Vecino, due profili diversi, due modi differenti di interpretare il ruolo: dinamico, fantasioso e portato a maggiori inserimenti il primo; meno tecnico, più fisico e tatticamente più equilibratore l'uruguaiano. Diversi, ma accomunati da una valutazione di mercato simile, tra i 35 e i 40 milioni di euro. Se Vecino è un nome accostato ai Blues già dall'arrivo di Sarri, Ramsey è la novità data dalla volontà dell'Arsenal di cederlo per finanziare l'operazione N'Zonzi: il Chelsea non è solo, la concorrenza del Liverpool è tosta e nei prossimi giorni è destinata a infiammarsi.



SPALLETTI DICE NO - Se per Ramsey l'ostacolo principale si chiama Klopp, per l'ex Fiorentina Sarri deve fare i conti con la ferma volontà di Luciano Spalletti: non cedere Vecino. Nei piani dell'allenatore di Certaldo, l'uruguaiano è al momento il partner più indicato per fare coppia con Brozovic davanti alla difesa, preferito di netto a Gagliardini e a un Joao Mario ancora in cerca di sistemazione: per questo Spalletti ha manifestato l'intenzione di trattenere Vecino e farne un punto fermo per la prossima stagione. Linea definita, ma le logiche di mercato potrebbero cambiare i piani del tecnico: una cessione è necessaria (anche per finanziare un altro colpo) e se Gagliardini e Joao Mario, complici anche i costi a bilancio, faticano ad avere offerte importanti, Brozovic e Vecino hanno molti estimatori e proposte remunerative. Tra questi proprio il Chelsea: dopo il Community Shield i Blues proveranno un nuovo affondo per Ramsey e Vecino, Spalletti è pronto a tenere duro.



