Come starà passando Maurizioil giorno del suo 62esimo compleanno? Vedrà il, la squadra con cui ha sognato di ribaltare gerarchie precostituite, contro l’? Questa sera si fermerà a osservare comeha cambiato lache lui, seppur criticato, ha portato allo scudetto?. Ma a Torino hanno deciso di cambiare, l’hanno lasciato a casa. Ed è lì che sta Maurizio, a Figline Valdarno. A fargli compagnia l’amato cane Ciro, un randagio trovato a Castel Volturno qualche anno fa e poi adottato. Basterà a contenere la nostalgia da panchina?Gli ultimi sono stati anni a loro modo unici., il nono di fila è vero, ma andava vinto. Lui ci è riuscito. Non è piaciuto, invece, come ha provato a rinnovare la squadra bianconera., una possibilità nata da Napoli. Quella squadra geometrica e armonica, quasi musicale nei suoi movimenti perfetti.. E’ arrivato a un passo dal trionfo, ma quel viaggio lo ha definitivamente lanciato.Ora è libero. Nelle ultime settimane Fali Ramadani, che ne cura gli interessi, ha aperto un dialogo conLa Juve continua a trattare una risoluzione anticipata del contratto, ma su questo Sarri è deciso: mi avete cacciato, io allora non faccio sconti. Ci ha sperato, il club bianconero, e tornerà alla carica.. Sarri andrà fino in fondo, a questo punto è molto difficile un ripensamento. Poi, in estate, con le tasche più gonfie, potrà decidere dove andare. La Fiorentina, nella sua adorata Toscana, resta una meta possibile, se con Prandelli le cose non dovessero migliorare. Sarri ha un’unica richiesta da fare a chi busserà alla sua porta: 3 anni di contratto (come aveva chiesto ai viola), o comunque un progetto lungo, per provare a costruire insieme. Cosa che alla Juve non è riuscito a fare.