Il futuro diagita il clima in casacon la scelta del giocatore, della società e diche ad oggi non coincidono. Da un lato c'è ilsempre più voglioso di un addio anticipato già a gennaio nonostante un contratto in scadenza a fine stagione. Dall'altro c'è il, non disposto a lasciarlo partire a gratis e sta ascoltando le offerte provenienti per lui (fra cui quella del) fissando un prezzo almeno a doppia cifra. Infine c'èitaliano che, in conferenza stampa in vista della sfida col Crystal Palace, ha confermato che non vorrebbe la sua cessione."Regista? In quella posizione abbiamo solo due giocatori, Jorginho e Fabregas,, ma non conosco la decisione finale di Cesc e del club, ovviamente. Ma per me è molto importante e se Cesc andrà via penso che dovremo comprare un altro giocatore, e non è facile perché, tecnicamente, Cesc è un giocatore molto importante".- Il Milan come detto resta vigile, ma ad oggi le richieste fatte dal Chelsea restano un ostacolo che il club rossonero non è disposto a superare. Fabregas è quindi chiamato a forzare la mano con i Blues se davvero vuole sposare il progetto rossonero e, soprattutto,per quanto riguarda l'ingaggio. I problemi in tema fair play finanziario non consento ai rossoneri spese folli, men che meno per un altro giocatore (dopo Higuain) che ha già superato i 30 anni.