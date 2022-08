Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta con il punteggio di 3-1 contro l'Inter: "Stiamo dando dei segnali, riusciamo a rischiare poco e a venire fuori bene. Siamo più ordinati, poi se viene fuori la qualità dei giocatori offensivi è chiaro che possiamo vincere contro chiunque. Ora dobbiamo dare seguito a questo risultato".



L'INSERIMENTO DI PEDRO E LUIS ALBERTO - "Mi sembrava in calo la loro intensità in mezzo e quindi potevo rischiare due giocatori molto tecnici".



SULLA ROSA PROFONDA - "Per me la problematica è più mentale. Se l'ambiente è stanco, poi le sensazioni vengono trasmesse a tutti. Coinvolge tutti, è trasmissibile. Poi chiaramente abbiamo qualche cambio in più quest'anno".



SULL'ESULTANZA DI LUIS ALBERTO - "Non guardo le esultanze, ma se fanno gol così... Lui è entrato con determinazione visibile, felice si sia tolto la soddisfazione del gol, ma a me andava bene già prima".



IMPEGNI EUROPEI - "Noi l'anno scorso avevamo pagato gli sforzi europei, poi meglio una volta fuori dalle coppe. Dobbiamo crescere da questo punto di vista".