è intervenuto a Sky Sport prima di prendere la parola in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Champions League contro il: "Voglio fare una precisazione.Un inizio di campionato altalenante non mi fa cambiare idea. Io sto qui e combatto con il mio presidente, il mio direttore sportivo, i miei giocatori e il mio popolo. Questa è la mia idea e chiunque ne metta in giro altre... Sono fake.Domani bisogna giocare con grande umiltà e fiducia perché non siamo superiori e inferiori a nessuno. Loro giocano sul fallo sistematico e tra le più aggressive di Europa".Queste le parole del tecnico toscano in conferenza stampa nel centro tecnico di Formello: "I precedenti contano pochi loro sono cambiati rispetto allanno scorso. Sono più forti e hanno fatto 20 partite senza sconfitte. La partita più recente ci ha detot che sono aggressivi, ai limiti del fallo sistematico. Sono preoccupato del fatto che dovremo muovere la palla velocemente, ma le condizioni dell'Olimpico non ci consetiranno di farlo come vorremmo.Ci sono un sacco di voci che dicono che io vorrei andar via a fine anno, ma se le voci contano più delle parole mi girano le palle. ho sempre detto il contrario. Un inizio altalenante non mi fa cambiare idea."Questa è una partita in cui è importante fare i punti, ma in Champions dare qualcosa per scontato è sempre sbagliato. Vincere per forza però è un concetto che mi piace poco. Il nostro approccio non cambia. Cercheremo di fare la partita anche domani.Ci vuole un po' più di personalità e fiducia. Rispetto ad agosto abbiamo fatto passi avanti importanti. In questo momento i dati dicono che abbiamo concesso due occasioni in tre partite. Ora dobbiamo trovare qualcosa in più che ci consenta di capitalizzare. Dobbiamo però stare attenti agli equilibri".- "Luis Alberto se sta bene va dentro.Vediamo oggi quale sarà la situazione. In questo momento Cataldi gioca di meno perché ha reso di meno, sia in allenamento, sia in partita".- "Se abbiamo una possibilità di tornare in Europa è tramite il campionato.I tifosi, quanti sono sono, spero facciano un inferno. Su Immobile bisogna fare una scelta: o si scarica o si recupera. Io sono per la seconda e per farlo in campo ci deve andare. Per me recuperarlo è importantissimo perché lui per noi è determinante".