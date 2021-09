Nel post partita di Lazio-Lokomotiv Moscanon risponde alla provocazione di Mourinho (' abbiamo dominato una piccola squadra '): "Non mi presto a questa pantomima - ha detto in tv - ma. Non so a cosa si riferiscono sulle 48 ore, probabilmente a qualche normativa Uefa; noi però domenica giochiamo in Serie A. E c'è un comunicato del 14 luglio della Lega, il quale dice che una squadra deve avere almeno due giorni di riposo, ma a quanto pare questa regola in Italia non ha riscontro".- L'allenatore si lamenta per l'orario fissato per la gara col Bologna, in programma domenica alle 12.30: "Stando al regolamento, nella prossima giornata di campionato noi non avremmo potuto giocare prima di domenica.: e una persona che lo ha avrebbe fatto giocare le squadre che sono scese in campo di giovedì negli ultimi slot della domenica, a noi invece ci hanno messo nel primo disponibile".- "Non credo sia un bel trattamento,E se nelle prossime settimane Roma e Napoli, le altre due squadre che giocano di giovedì, verranno trattate allo stesso modo, sarò disturbato ugualmente".- "Non sta male, la sua sensazione è che si sia fermato in tempo. Speriamo sia un risentimento tendineo e non un problema muscolare".