. Il tecnico, dopo che la Juve ha deciso di non esercitare l’opzione per il rinnovo (pagando una penale di 2,5 milioni netti) , è libero infatti di firmare con qualunque squadra.La strada sembra tracciata. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, che Lotito gli esporrà una volta di più:C’è ottimismo, e l’incontro di domani servirà a fugare gli ultimi dubbi sul progetto e sulla voglia della Lazio di investire e trattenere i big.Uno dei fedelissimi di Sarri, che se lo era portato in azzurro dopo averlo sgrezzato all’Empoli. Sullo sfondo, oramai lontano, il piano B Espirito Santo. Lotito vuole portare Sarri a Roma: l’incontro di domani potrebbe regalargli il sì tanto atteso.