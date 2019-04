Gli insulti, l'espulsione e ora l'accusa della Football Association: Maurizio Sarri ha visto settimane migliori. Tutto è cominciato al termine della partita tra Chelsea e Burnley (terminata 2-2 a Stamford Bridge): secondo quanto riportato da Gianfranco Zola nei giorni scorsi, l'allenatore ex Napoli avrebbe perso le staffe dopo i pesanti insulti provenienti dalla panchina ospite (tra cui "Italiano di m...") alla cui reazione è seguito l'allontanamento del tecnico dalla sua area.



Nel comunicato odierno della FA si legge che "Maurizio Sarri è stato accusato di condotta impropria in relazione al comportamento assunto al minuto 94' del match giocato lunedì scorso tra Chelsea e Burnley. Il manager del Chelsea ha tempo fino a venerdì alle ore 19.00 per poter presentare le proprie difese".