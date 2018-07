Il Chelsea su Gonzalo Higuain e Daniele Rugani. Settimane e settimane che questa situazione è sì concreta, ma in attesa della svolta decisiva dettata dall'ingaggio di Maurizio Sarri. Ed ora che la telenovela sulla panchina dei Blues si è conclusa con un lieto fine (questione di punti di vista, chiedere ad Antonio Conte per informazioni), il doppio affondo da parte del Chelsea sui due non-incedibili della Juve può entrare nel vivo. Due situazioni collegate ma ben distinte, per volontà dei bianconeri che vorranno realizzare la somma maggiore possibile mentre proseguono incessantemente i contatti tra Chelsea ed entourage dei due giocatori.

QUI PIPITA – Particolarmente complessa la situazione legata a Higuain. Nonostante la base di partenza sia quella più semplice sotto ogni punto di vista: il Chelsea lo vuole acquistare, la Juve lo vuole vendere, lui gradisce la soluzione di un ritorno con Sarri. Però c'è una questione di orgoglio e denaro da affrontare. Al di là della differente, per ora, valutazione del suo cartellino (tra domanda e offerta ballano circa 10 milioni di euro), il Pipita capito senza mezze misure di essere stato messo alla porta non vuole fare sconti alla Juve. Così, se pure le sue richieste non sembrino spaventare il Chelsea (contratto lungo da almeno cinque anni confermando l'attuale ingaggio) ha avviato un autentico braccio di ferro con il club bianconero pretendendo una ricca buonuscita. Si tratta su più tavoli dunque, non senza tensioni ma si tratta.

QUI RUGANI – Più delineata la questione Rugani. Il Chelsea offre un ingaggio quasi raddoppiato al giocatore che aspetta soltanto venga raggiunto un accordo tra club, senza spingere per la cessione ma strizzando l'occhio al mentore Sarri. E la Juve aspetta la nuova mossa dei londinesi, pronti ad arrivare anche oltre 40 milioni con i bianconeri che valutando il mercato inglese tra i difensori centrali è pronta ad alzare il più possibile la richiesta prima di cedere. Filtra in ogni caso ottimismo, in una trattativa che al contrario di quella del bomber argentino è destinata a scivolare via senza alcuna tensione.



