Maurizioe il fumo. Una storia d’amore difficilmente replicabile. In Inghilterra gli organi di stampa mettono sotto la lente di ingrandimento ogni singolo dettaglio dei protagonisti sulla scena pubblica sportiva. Stavolta è toccato proprio all’ex tecnico del, attualmente al, essere analizzato, con tanto di numeri e statistiche, nel suo lato di fumatore incallito.Secondo gli inglesi,. Il toscano consuma ogni anno 22 kg di tabacco.: l’equivalente di 9 Kanté o di 14 sigarette in ognuno dei 41.631 posti di Stamford Bridge. Analizzate anche le spese: durante la sua carriera, per comprare sigarette: abbastanza per pagare due settimane dell’attuale stipendio di Eden Hazard.