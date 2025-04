Sarri e le voci di un ritorno in panchina: Milan ma non solo, tutte le ipotesi

E' più di un anno chedopo una sconfitta contro l'Udinese. All'origine della scelta c'erano alcune frizioni con la società legate alle due sessioni di mercato precedenti, l'allenatore aveva chiesto Berardi e Ricci ma Lotito non è riuscito ad accontentarlo. Da quando è rimasto svincolato ha girato l'Italia per aggiornarsi, è andato a trovare i colleghi durante gli allenamenti, ha visto partite allo stadio e in tv; ha vissuto di calcio, con una gran voglia di tornare in corsa ma riflettendo bene sulla scelta giusta da fare.

- "Che Maurizio sia senza squadra è una follia" ha detto recentemente Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport, incredulo del fatto che non abbia una panchina. Lui non ne fa un'ossessione: ", vale la pena guardare alcune squadre perché hanno una qualità medio/alta e possono dare spunti. In campo ci sono anche dei classe 2005 e 2006, difficile che succeda in Italia". Per tornare ad allenare Sarri ha bisogno di sentire nuovi stimoli, la chiamata giusta sarà quella che gli trasmetterà un sentimento, un'emozione. Serve la motivazione giusta.

- In queste settimane il suo profilo è stato accostato a Milan e Roma, due società in cerca di un allenatore per la prossima stagione perché sia Conceiçao che Ranieri - per motivi diversi - sono destinati a lasciare le rispettive panchine.: quella panchina viola è sempre stata un suo pallino. Non è da escludere una nuova avventura all'estero dopo la stagione al Chelsea nel 2018-19 (un Europa League alzata al cielo), magari proprio in Premier League.

