Primo titolo in terra italiana, nonché il nono scudetto consecutivo della Juventus. Non è bastato ‘solo’ questo per salvare la panchina di Maurizio Sarri, che è stato esonerato oggi attraverso un comunicato ufficiale emanato dal club. Con un video sui social che riassume i momenti clou del tecnico toscano in bianconero, la Juve ha ringraziato e salutato Sarri: “Grazie di tutto, Mister Sarri”. Andrea Pirlo è pronto a raccogliere la sua eredità.