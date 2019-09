L'inno a Kai Havertz lo ha lanciato anche Maurizio Sarri in conferenza stampa: “Unisce ottime doti fisiche a grandi qualità tecniche. Il Bayer lo sta utilizzando dietro l'attaccante centrale o esterno, mi sembra un giocatore completo che potrebbe giocare anche da centrocampista totale. Pensare che è un '99 e vederlo in campo con quelle qualità e quella personalità, sicuramente fa pensare che diventerà importantissimo, uno dei più importanti d'Europa”. Lo conosce bene, d'altronde non era necessario il match di Champions per studiare uno dei grandi talenti che il calcio internazionale ha proposto negli ultimi due anni. Lo ha studiato Sarri in questi giorni, lo osserva anche Fabio Paratici da tempo.



LA SITUAZIONE – Non ha fretta di andare via Havertz, non ha fretta di venderlo il Bayer Leverkusen. La vetrina della Bundesliga e quella della Champions gli hanno già permesso di imporsi a livello internazionale, si è conquistato la Nazionale, gioca con continuità e cresce a vista d'occhio. E lo vogliono tutti, ovviamente. C'è anche la Juve su di lui, da tempo. Anche se poi per motivi di vario tipo, non solo di valutazione, forse la priorità rimane ancora quella di puntare su altri profili come quelli di Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa, giusto per citare elementi di prospettiva per quella zona di campo seppur con caratteristiche diverse tra loro e con Havertz. Che però piace e parecchio, destinato com'è a scatenare un'asta internazionale che vede il Bayern Monaco in prima fila con tutti gli altri top club appena dietro insieme alla Juve. Domani sera il confronto diretto, un occhio di riguardo per lui non mancherà nemmeno in questa occasione.